Ferragosto di apprensione in Veneto. Nel mare di Jesolo, sono in corso le ricerche di un giovane ventenne italiano che dopo essersi tuffato dal pedalò su cui si trovava assieme agli amici, non è più riemerso. Dopo le prime verifiche condotte dal personale di salvataggio della spiaggia, è stato chiesto l’intervento dei sommozzatori dei Vigili dei fuoco e della Guardia costiera. Finora però del ragazzo non è stata trovata alcuna traccia.