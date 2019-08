Malore alla Festa dell’Unità: minorenne intossicata, indagini in corso per individuare i responsabili

La polizia di Lodi indaga su un malore, in seguito ad un’intossicazione etilica, accusato la scorsa notte da una ragazza di 17 anni che è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa. Il mezzo di soccorso era stanziato all’interno della Festa dell’Unità a Lodi, in via del Capanno. Gli agenti stanno indagando per arrivare a capire chi abbia procurato alla giovane la bevanda che l’ha fatta stare male, soprattutto in ragione del fatto che la legge italiana vieta la vendita di alcolici a minorenni.