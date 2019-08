Festa del Sacrificio: “Iniziato lo sgozzamento di migliaia di animali”

“Si celebra nel periodo di ferragosto la festa islamica del sacrificio, festa durante la quale solo in Italia saranno sgozzati decine di migliaia di animali vivi e senzienti, molti dei quali senza alcun rispetto per la legge sulla macellazione rituale verranno sgozzati in casa o nei giardini privati“: l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA denuncia anche quest’anno “l’ennesima barbarie che vedrà decine di migliaia di animali sgozzati vivi e lasciati morire lentamente per dissanguamento messa in atto in occasione di quella festa. AIDAA lancia un appello al ministro dell’Interno Matteo Salvini e al ministro dell’ambiente Sergio Costa perché mettano in campo tutti i controlli necessari per evitare che questo scempio della macellazione rituale clandestina si compia anche quest’anno. Per quanto invece riguarda le macellazioni “regolari” queste sono già iniziate e sono già migliaia gli animali che stanno morendo proprio in questi giorni.”

AIDAA lancia un appello ai sindaci “che hanno concesso o sono stati obbligati a concedere aree pubbliche per la preghiera islamica della festa del sacrificio affinché mettano in atto la vigilanza prevista dalla legge per evitare che in queste aree si compiano atti di sgozzamento di animali o di macellazione clandestina mettendo in atto quindi le azioni di prevenzione e punizione previste dalla legge.”