Firenze: cade da finestra di agriturismo, grave bimbo di 2 anni

Un bambino inglese di 2 anni, che si trovava in vacanza in un agriturismo a Montespertoli (Firenze) con la famiglia, è caduto da una finestra, da un’altezza di oltre 6 metri, riportando gravi ferite: è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, mentre i genitori si trovavano all’interno della loro stanza, il bimbo è andato nella camera della sorellina di 5 anni e, dopo esser salito su un lettino vicino alla finestra aperta, si è sporto e col peso ha sfondata la zanzariera, precipitando nel vuoto.