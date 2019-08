Fisco: Mef, in 1° semestre gettito Iva +9,3% in Portogallo, in Italia +3,6% (2)

(AdnKronos) – In particolare, cresce a un ritmo superiore alla media del 2018 il gettito Iva di Portogallo (+9,3%) e Italia (+3,6%). In flessione invece le entrate Iva della Francia (-14,9%) che mostra una inversione di tendenza rispetto allo scorso anno.

Il Regno Unito (+4,5%), l’Irlanda (+4,9%) e la Germania (+3,9%) mostrano un incremento tendenziale, in linea con l’andamento medio del 2018.