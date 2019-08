Fiumicino: barca si schianta contro gli scogli del Vecchio Faro

Paura a Fiumicino dove una barca a vela di oltre 10 metri è andata a colpire la scogliera a ridosso del vecchio faro, rimanendovi incagliata, bloccata ed in balia delle onde: l’uomo è stato soccorso e tratto in salvo dagli uomini della guardia costiera. Intorno alle 13.40 la prima segnalazione alla sala operativa, la Capitaneria di porto di Roma ha fatto scattare I soccorsi: ad intervenire una motovedetta e personale a terra. L’uomo è stato trasbordato a terra, con un’operazione delicata, dai militari della motovedetta, saliti a bordo della barca, e coadiuvati dai colleghi accorsi sulla scogliera, mettendolo in salvo. In seguito è stato assistito dai sanitari su un’ambulanza del 118. Nel frattempo, da quanto si è appreso, la barca è andata a fondo in mare. Sul posto anche vigili del fuoco e la protezione civile di Fiumicino.

La barca a vela transitava da Ostia in direzione di Civitavecchia e, dopo aver strappato la vela centrale, in balia delle onde e’ andata a sbattere contro gli scogli del vecchio faro. Adesso l’area dovrà essere bonificata. Già da domani è previsto un primo intervento dei sommozzatori della Protezione civile di Fiumicino per la valutazione dei danni