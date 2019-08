Il sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi europeo – RASFF – ha emanato un avviso di sicurezza per presenza di frammenti di vetro in salsa di pomodoro italiana, segnalando l’allerta sul sito web del sistema di allarme rapido europeo e tramite la diffusione di un comunicato stampa.

Come si legge nell’avviso 2019.2987 del 20/08/2019 si tratta di “salsa di pomodoro proveniente dall’Italia e venduta in Svezia“, ma per ora non sono stati comunicati né il produttore né il distributore in Italia, come evidenzia anche lo “Sportello dei Diritti” che ha riportato la notizie.

Si attende dunque che il Ministero della salute comunichi sul suo sito web, nella sezione “Avvisi di sicurezza“, tutti i dati (marchio e lotto) del prodotto in questione. Nel frattempo, il consiglio che arriva da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, è quello di prestare sempre “attenzione quando si apre una confezione di salsa di pomodoro, poiché c’è la possibilità concreta che diversi lotti di prodotto siano già nelle dispense di casa nostra e vengano consumati nei prossimi giorni, senza poter reagire“. E’ dunque “sempre bene verificare visivamente il contenuto dei prodotti acquistati per evitare qualsiasi tipo di conseguenza di questo tipo. Per tali evidenti ragioni, diffondere la notizia è una questione di rispetto nei confronti dei cittadini. In altri Paesi europei le notizie di allerta vengono divulgate in rete da parte delle stesse aziende o da parte delle autorità sanitarie che le raccolgono e le diffondono. Ma in Italia ciò non accade con la stessa velocità” conclude D’Agata.