Sulla SS659 “Di Valle Antigorio e Val Formazza” è chiuso il tratto al km 36,400, in entrambe le direzioni, in località Canza, nel territorio comunale di Formazza (provincia di Verbano – Cusio – Ossola) a causa di una frana: lo rende noto Anas, sottolineando che sul posto è presente il personale di Anas e delle forze dell’ordine per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.