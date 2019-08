Fulmine colpisce campo da Golf durante gara della FedEx Cup, feriti 6 spettatori [VIDEO]

Sei persone ferite, ma secondo i bollettini medici nessuna sarebbe in pericolo di vita, nel corso del terzo giro del Tour Championship, gara conclusiva del PGA Tour 2018-2019 e della FedEx Cup, che si sta svolgendo all’East Lake GC (par 72) di Atlanta, in Georgia. Il maltempo ha costretto gli organizzatori alla sospensione del gioco attorno alle 16,15, ora locale, e poco dopo un fulmine ha colpito un albero tra le buche 15 e 16 sotto il quale si erano rifugiati alcuni spettatori per proteggersi dalla pioggia. Sei sono stati feriti dai detriti procurati dall’impatto, ma nessuno come detto correrebbe pericoli. Sono stati immediatamente soccorsi e le loro condizioni saranno comunque monitorate nel corso delle prossime ore. Quanto alla gara sara’ una quarta giornata molto lunga, poiche’ si dovra’ completare il terzo turno e disputare il quarto al termine del quale si assegneranno al vincitore i 15 milioni di dollari di prima moneta della FedEx Cup su un montepremi di 60 milioni di dollari. Nella classifica provvisoria e’ al vertice Justin Thomas con “-12” seguito con “-11” da Rory McIlroy e da Brooks Koepka, leader mondiale, e con “-10” da Xander Schauffele, tutti fermati alla buca 5. Al quinto posto con “-9” Chez Reavie (7ª) e Paul Casey (6ª). In ritardo Jon Rahm, 12° con “-4” (9ª), Justin Rose, campione uscente FedEx, 24° con “+1” (14ª), e Dustin Johnson, numero due del World Ranking, 29° con “+5”, uno dei quattro giocatori che hanno completato il turno.