A fuoco centinaia di balle di fieno in un’azienda del Piacentino: morti diversi animali in una stalla

I Vigili del Fuoco di Piacenza sono impegnati da questa notte per domare un vasto incendio divampato all’interno di un’azienda agricola nel comune di Podenzano, a pochi chilometri dalla città emiliana. Centinaia di rotoballe di fieno si sono incendiate, per cause sulle quali stanno ancora indagando i Carabinieri, provocando un incendio che ha distrutto un capannone e ucciso diversi animali all’interno di una stalla. I vigili del fuoco sono sul posto con rinforzi giunti anche dai distaccamenti vicini per tenere sotto controllo il rogo.