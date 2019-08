Orrore nel torinese: gatto impiccato davanti ad una chiesa, gesto esoterico o incidente?

Un gatto è stato ritrovato impiccato alla cancellata della chiesa di San Luigi Gonzaga a Chieri, comune alle porte di Torino. A dare l’allarme è stato il sacrestano che, questa mattina, mentre apriva la parrocchia, ha ritrovato l’animale morto. Sull’accaduto indagano ora i carabinieri che stanno cercando di contattare i proprietari e di ricostruire l’accaduto per dare un’identità ai responsabili.

A quanto si apprende, l’animale non era del parroco: conosciuto nel quartiere, in molto lo vedevano girare liberamente per la strada ma non si faceva da nessuno. Al momento sembra essere esclusa l’ipotesi di un gesto esoterico o di minaccia. Potrebbe, invece, essersi trattato di un incidente. Il gatto, che al collo aveva un collare troppo largo, potrebbe essere salito sul tetto della centralina del gas, a fianco della cancellata della chiesa, e, saltando, potrebbe essere rimasto impigliato.