Gigi Marzullo operato d’urgenza all’ospedale di Avellino

Gigi Marzullo è stato operato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. Il giornalista e conduttore televisivo della struttura notte Rai Uno è stato trasportato presso il nosocomio irpino in codice rosso intorno alle 13 di ieri.

Riuscita l’operazione per una doppia ernia addominale irriducibile, Marzullo ha elogiato i medici che lo hanno assistito.

“Ad operarlo è stato il dottor Lorenzo Iovine, responsabile del reparto di Chirurgia d’urgenza. Non ho avuto modo di sentirlo, ma mi è stato riferito che Marzullo stava bene e che era soddisfatto dell’operazione,” ha dichiarato all’Adnkronos il neo direttore generale del Moscati, Renato Pizzuti.