Il 26 agosto è la Giornata internazionale del Cane: sulle spiagge o tra le vette, ecco dove gli amici a 4 zampe sono i benvenuti

Affettuosi e sempre pronti a regalare gioia, gli amici a quattro zampe si meritano senz’altro una vacanza, da condividere con la propria famiglia adottiva. L’occasione è la Giornata internazionale del Cane, che ricorre il 26 agosto 2019. In Italia, il 50% delle famiglie si considera “pet addicted” e quando pianifica le vacanze ricerca strutture organizzate per accogliere cani, gatti o animali di piccola taglia. E sono sempre più gli hotel che offrono una speciale vacanza pet friendly, con momenti di relax, divertimento e la cura dei dettagli: aree dedicate, cucce confortevoli, giocattoli, crocchette e servizi di toelettatura. Dove andare? Nei luoghi e negli hotels in cui i cani non sono solo i benvenuti, ma veri e propri special guest. Bastano poche valige, qualche croccantino per il viaggio e tanta voglia di vivere un’esperienza speciale insieme: una rigenerante “vacanza da cani”.

Nelle suite con vista panoramica della Valle Aurina (BZ)

Un giardino di 30mila mq per passeggiate scodinzolanti e intorno il paesaggio unico della Valle Aurina, incorniciato dalle sue 80 cime che superano i 3mila metri. All’ Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat di San Giovanni (BZ), raffinato 5 stelle con 3mila mq deluxe di centro benessere, gli amici a 4 zampe sono i benvenuti e ricevono tutte le attenzioni di cui hanno bisogno, come ospiti speciali. Con loro, si può soggiornare nelle accoglienti ed eleganti Suite Naturelle, che si trovano al piano terra ed hanno il balcone con una splendida vista panoramica, oltre alla vasca idromassaggio in bagno per rilassarsi dopo le giornate trascorse tra cime, boschi, cascate e sentieri per tutte le zampe. I cani non possono accedere al ristorante, all’area benessere e alla zona in cui c’è la piscina esterna, ma c’è la possibilità di preparare un locale in cui si può pranzare o cenare in compagnia del proprio Fido. In questo scrigno prezioso di natura e di buon gusto, si sentiranno super coccolati e sarà forse difficile tornare a casa. Prezzi da 189 euro a persona, per i cani c’è un contributo di 25 euro al giorno.

Dog-sdraio in spiaggia, a Cesenatico (FC)

Sul mare di Cesenatico (FC) gli animali sono coccolati come a casa e all’Hotel Sport dei Ricci Hotels hanno grandi spazi, una spiaggia che li accoglie con dog-sdraio e ciotola e un servizio di dogsitter su richiesta. L’Hotel Sport dei Ricci Hotels, struttura dall’architettura mediterranea con grandi spazi, colori luminosi e riposanti, si trova a soli 100 metri dalla spiaggia, ma in una zona tranquilla, dove non ci sono rumori di auto, né della folla, così anche i pelosetti possono sentirsi al sicuro. All’arrivo, ad accogliere i piccoli animali c’è Pongo, il Beagle di casa, sempre cordiale con tutti. L’Hotel Sport è ideale per rilassarsi con tutta la famiglia, che può scegliere tra la formula residence, soggiornando in bellissimi appartamenti e suite, oppure la formula hotel con le nuove camere di stile e design. La perla della struttura è il grande parco piscina con 280 mq d’acqua, suddivisa in tre piscine con zona baby e acqua bassa, idromassaggio, la fontana per l’acqua terapia e l’acquabike. Un paradiso per i bambini, che si divertono con le animazioni di Marino Granchio Bagnino e i piccoli amici pelosi. Così le vacanze sono spensierate davvero per tutti. Prezzi a partire da 61 euro a persona a notte.

Lidi e spiagge pet friendly sul Lago d’Iseo

In provincia di Brescia sul romantico Lago d’Iseo, con il suo affascinante Monte Isola, vicino la terra del pregiato DOCG Franciacorta, Visit Brescia invita a scegliere tra diverse spiagge e lidi in cui trascorrere le vacanze con i propri cani. A Iseo, c’è il Lido Belvedere con piscina, spiaggia sul lago, zona verde e area per praticare attività sportive, aperto fino a settembre. A Predore c’è la spiaggia libera in cui poter passeggiare e scodinzolare, e un’altra si trova in località Riva di Solto. A Sarnico, il Lido Cadè accoglie volentieri gli amici a 4 zampe, che sono i benvenuti anche al Lido Fosio e al Lido Nettuno, il cui accesso è però a pagamento fino ad agosto. Altre due spiagge libere in cui rilassarsi e divertirsi con i propri amici pelosi sono a Tavernola Bergamasca, in via Sarnico e in via Riva di Solto.

Amici a 4 zampe con tutta la famiglia

I bambini adorano gli animali e in vacanza non è giusto separarli da loro. Per questo, Italy Family Hotels, che comprende oltre 100 strutture specializzate nelle vacanze in famiglia in tutta Italia, consiglia i migliori alberghi pet friendly per far divertire grandi, piccoli e amici pelosi di tutte le taglie.

Nel cuore del Parco del Delta del Po, il Club Village & Spiaggia Romea di Lido delle Nazioni (FE) è totalmente immerso nella natura. Qui si può passeggiare tra daini e cavalli, a due passi dal mare o godere la pace di un lago privato, mentre i piccoli si divertono all’aria aperta o partecipano alle numerose attività e laboratori organizzati dal Mini club. Anche gli amici a 4 zampe vengono coinvolti in interessanti attività legate al rapporto col padrone, all’igiene e all’educazione, come BauMatrimoni e BauRelax. Non solo, un educatore cinofilo è a disposizione per esercizi di obbedienza in movimento e passeggiate a 6 zampe tra un bagno e l’altro nella Bau Bau beach.

A Bellaria Igea Marina (RN), il Blu Suite Hotel garantisce alle famiglie con i piccoli pelosetti una vacanza da sogno. È uno dei pochi hotel sulla costa a nord di Rimini a possedere una spiaggia privata, dove il tempo scorre rilassandosi tra un bagno e l’altro e i figli sono liberi di divertirsi con gli animatori nell’area gioco. Non solo adulti e bambini possono gustare gli snacks del Beach Bar a bordo piscina, ma anche gli animali, i quali hanno accesso gratuito alla spiaggia, con incluso servizio doccia e fontanella.

Un altro luogo speciale per “vacanze da cani” è l’Italy Family Camping Village Le Capanne di Bibbona (LI)immerso nelle verdi campagne toscane. Il Miniclub accoglie i bambini in un magico mondo circense, pieno di giochi, attività a tema e divertenti spettacoli, mentre gli amici a 4 zampe sono coccolati con servizi su misura e tante piccole attenzioni quotidiane, come la Funny Dog, un’area giochi immersa nel verde con percorso agility, ideale per le corse in libertà senza guinzaglio né museruola, illuminata anche la notte. In campeggio, in un’area del parco, c’è una piscina dedicata agli animali e anche una spiaggia tutta per loro con servizio navetta. Non manca l’acqua potabile e la Dog toilet, munita di docce e sacchetti igienici. Per il soggiorno si può scegliere tra casa mobile, casa vacanza o Fattoria: in ogni alloggio c’è un kit di benvenuto con biscottini e una ciotola per l’acqua, nonché un servizio di toelettatura e veterinario a disposizione nelle vicinanze.

INC Hotels, Enpa ci mette lo zampino

Enpa mette lo zampino nell’accoglienza emiliana a marchio INC Hotels Group. La più antica associazione che in Italia tutela gli animali ha una lista con tutte le strutture del gruppo alberghiero parmigiano. Oltre a rispondere ad ogni esigenza degli animali e dei loro padroni, tutti gli hotels di Parma – Best Western Plus Hotel Farnese, Holiday Inn Express Parma e l’Hotel San Marco -, di Reggio Emilia – Best Western Classic Hotel, Holiday Inn Express, Hotel Forum – e il Grande Albergo Roma di Piacenza offrono agli affettuosi compagni dei visitatori un pranzo buono e sicuro: una confezione di mangime secco prodotto dalla Pet Express Montechiarugolo. L’iniziativa si va ad aggiungere a quelle già pensate per rendere più piacevole il soggiorno a cani e gatti, ai quali, in alcuni hotel, sono riservate mille attenzioni. Ad esempio al Best Western Plus Hotel Farnese e Best Western Classic gli amici pelosi troveranno ad attenderli una Pet Room con una ciotola personale per l’acqua e una per il cibo, una brandina o una cuccetta a seconda della taglia, sacchetti igienici e lettiere chiuse con sabbia in camera e, in caso di necessità, un pronto intervento per contattare un veterinario di zona reperibile 24 ore su 24.

Un lettino esclusivo sotto le stelle nell’area del Toblacher See (BZ)

Le Dolomiti, le Tre Cime di Lavaredo, il Lago di Dobbiaco (BZ) e un tetto di stelle sulla testa. Per una vacanza esclusiva con il proprio cane, nell’area del Toblacher See ci sono gli Skyview Chalets, strutture dall’architettura futuristica che si fonde nell’ambiente e lascia ammirare il cielo stellato. Gli amici a 4 zampe qui sono ospiti speciali: hanno a disposizione un lettino, la pappa biologica e la doccia dedicata. Il Toblacher See introduce alla dimensione innovativa degli Skyview Chalets con una reception ricavata dal legno dei pini del bosco, al di sotto della quale c’è una cantina con enoteca e cella frigo, spunto per organizzare masterclass settimanali con più sommelier e degustazioni su un enorme tronco tagliato a metà. Ogni glass cube – pensato per favorire il relax anche grazie alla presenza dei trucioli di cirmolo, noti per l’effetto di riduzione del ritmo del battito cardiaco – ha la propria Spa privata con sauna a infrarossi. Basta muovere un passo all’interno, specie dopo il tramonto, per rendersi conto che la totale assenza dell’inquinamento luminoso permette di dormire tra le meraviglie del firmamento, apprezzato anche dai nostri piccoli compagni di viaggio.