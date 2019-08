Addio a Giuliano Sauli, grande naturalista dalla visione multisciplinare

Questa notte si è spento Giuliano Sauli, Fondatore e Presidente dell’AIPIN, Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica.

Grande naturalista, ebbe per primo l’intuizione di dover utilizzare le capacità biotecniche delle piante per interventi di difesa del suolo e di sistemazioni idraulico-forestali. La sua visione multisciplinare associava quindi le esigenze tecniche per mitigare il dissesto Idrogeologico a quelle di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio naturalistico.

Ha dedicato le sue energie all’Associazionismo nazionale ed internazionale, senza frontiere.

Giuliano ha creato anche in Italia una Scuola che continuerà il suo impegno.