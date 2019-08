Qualità del mare: Goletta Verde chiude il tour sulla salute del mare a Spezia 

Chiude in Liguria il tour della Goletta Verde, in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini anche sulle politiche di accoglienza. Domani l’imbarcazione di Legambiente attraccherà a La Spezia (Assonautica) dove resterà fino al 14 agosto. Una tre giorni di appuntamenti a partire dal convegno “Oltre la plastica per una maricoltura più sostenibile” organizzata nell’ambito del progetto “Pelagos Plastic Free“.

“Per ridurre le quantità di plastica in circolazione, che sta mettendo a rischio il nostro mare e la sua biodiversita’, e’ necessario che non soltanto i comuni costieri liguri ma anche quelli dell’entroterra siano protagonisti nell’abbandono dell’usa e getta, e adottino ordinanze plastic free“, dice Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria. Proprio domani l’equipaggio di Goletta Verde, insieme ai volontari, sarà a Lerici sulla spiaggia di San Terenzo per il trash mob “Usa e getta? No, grazie!“.