Governo: Damiano, ‘bene Zingaretti, serve vera discontinuità’

Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Bene Zingaretti anche nel confronto con il Quirinale: le condizioni poste dal Pd per un Governo di legislatura sono assolutamente condivisibili”. Lo dichiara Cesare Damiano, dirigente del Partito democratico.

“La discontinuità non è solo una parola vuota, ma un preciso obiettivo che sta alla base delle nostre scelte politiche in questa fase assai delicata per le sorti del Paese”, conclude.