Governo: Di Maio, ‘Salvini lo ha fatto cadere, ha messo sondaggi davanti interesse paese’

Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Salvini ha fatto cadere questo governo, lo ha fatto cadere perché ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese. I suoi interessi davanti all’interesse del Paese. Questo è una cosa che nella storia si paga. Credo che gli italiani che non sono sprovveduti lo capiranno”. Così al Tg1 il vice presidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. “I fatti – sottolinea- sono molto chiari, Salvini ha fatto a cadere il Governo che aveva fermato gli sbarchi in Italia, ha fatto cadere il Governo che con i miei decreti aveva portato l’occupazione al massimo storico in Italia, che ha fatto il reddito di cittadinanza, che aveva fatto Quota 100, che aveva fatto la legge anti corruzione”.