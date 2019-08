Governo: Fratoianni, ‘Salvini lasci ministero Interno’

Roma, 10 ago. (AdnKronos) – ‘Non garantisce affatto la sicurezza pubblica come ormai è evidente a tutti, l’unica attività dei suoi collaboratori pagati dal Viminale è quella di attaccare gli avversari politici e di diffondere odio e notizie false. Al ministero non c’è mai. Le sue uniche attività sono fare campagna elettorale sulle spiagge e prendersela ogni giorno con chi rischia la vita nel Mediterraneo e chi cerca di salvarli. La prima cosa urgente e saggia che deve fare Salvini è lasciare subito il ministero dell’interno.” Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra italiana. ‘Un tipo così -aggiunge- non può certo garantire correttezza istituzionale in una fase delicata nella vita del Paese” .