Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Noi siamo disponibili a concludere il taglio dei parlamentari, per il resto il prevalere dei no ci impone di dire che questa esperienza è chiusa”. Lo dice Giancarlo Giorgetti sui 5 Stelle a Speciale Tg1. “Se si vuole tentare un’alleanza innaturale, un governo Frankenstein Pd -M5S tanti auguri. Viene fatto tutto questo all’interno dei palazzi, ma fuori il sentimento popolare non credo sia del tutto favorevole”.