Governo: Orlando a follower, ‘Conte? ci sono cose percorribili e altre no**

Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Non si può cambiare carte in tavola ogni 6 ore”. Lo scrive, a proposito dei 5 Stelle, Andrea Orlando su twitter rispondendo a un follower che gli faceva notare al vicesegretario dem come un Conte bis non sarebbe così ‘nauseante’. “Non c’è niente di nauseante. Ci sono cose percorribili e altre no. L’unica cosa che non si può fare è cambiare ogni 6 ore le carte in tavola”.

Orlando rivendica la ‘serietà’ del Pd nel confronto con M5S rispondendo sempre via twitter alla giornalista Gaia Tortore: “Io, Gaia, penso che la nostra sia una posizione seria. Verificare le condizioni e se non ci sono, voto. Molto laicamente”.