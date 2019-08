E’ morta all’ospedale di Sion Federico Daricou, la guida alpina del Cervino rimasta coinvolta questa mattina in un grave incidente sul Gran Combin. L’uomo aveva riportato un politrauma ed era giunto in ospedale in condizioni disperate. Sale così a due il bilancio dell’incidente verificatosi sul versante svizzero, dove la cordata è stata travolta da una scarica di sassi a 3.500 metri di quota.

