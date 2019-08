Clima, Greta pronta a salpare in barca a vela verso gli Usa: non viaggerà in aereo per le troppe emissioni di CO2

Greta pronta a salpare alla volta degli Usa: non viaggerà in aereo a causa delle grandi quantità di CO2 emesse da questo tipo di trasporto. Quindi raggiungerà gli Stati Uniti, dove è attesa per partecipare a una serie di vertici sul clima e di proteste, in barca a vela, attraversando l’Atlantico.

E sebbene questa sia la prima esperienza in barca a vela per la giovane attivista svedese, Greta Thunberg “è pronta ad accettare l’ignoto. Questo dimostra fino a che punto è pronta a spingersi per portare il suo messaggio”, dice Boris Herrmann, il marinaio tedesco che la porterà a bordo della sua imbarcazione ‘zero emissioni‘(la Malizia II), dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti e che si dice impressionato dalla determinazione dimostrata dall’adolescente. La partenza è prevista per la prossima settimana, la data esatta dipenderà dalle condizioni meteo. A bordo, il co-skipper Pierre Casiraghi di Monaco. “Le ho chiesto se avesse paura – racconta Hermann – Ha risposto con un ‘No’ molto deciso”. A bordo della Malizia, tutta l’elettricità viene generata da pannelli solari e turbine sottomarine.