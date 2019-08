Al di là del suo simbolismo oggi il tedesco Tageszeitung fa notare che “l’impresa” di Greta potrebbe provocare più emissioni che se avesse preso l’aereo: in aereo, spiega il tabloid, dovranno recarsi a New York due persone incaricate di riportare la barca in Europa. Invece di 3 biglietti aerei per sé, il padre e il regista che gira il documentario, alla fine se ne faranno 4 per l’equipaggio. A dicembre Greta tornerà in Europa, e dovrà trovare un’altra soluzione compatibile con la causa.

Greta Thunberg viaggia per mare per non produrre emissioni, e 2 persone dovranno andare in aereo a New York per riportare la barca a vela in Europa

“Giorno 5. Posizione, 42 gradi 55 Nord, 022 gradi 12 a Ovest. Giornata di…

AMBIENTE