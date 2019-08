I flussi d’aria calda dei condizionatori modificano il clima nelle città: l’allarme lanciato dal meteorologo Ernani

“Oggi alle 15,05 abbiamo deciso di verificare se la nostra ipotesi basata sull’influenza che esercitano i flussi di aria caldi in uscita dai climatizzatori di casa fosse più o meno corretta“. E’ quanto afferma il meteorologo Paolo Ernani, che ha condotto un esperimento per dimostrare come i condizionatori producano uno stravolgimento delle temperature dell’aria nelle città. La prova empirica eseguita da Ernani ha dato prova di un’innalzamento delle temperature.

“Alle ore 15,00 – spiega Ernani – abbiamo preso un normale termometro digitale e lo abbiamo posato in balcone al riparo dal sole ovviamente. Passati 5 minuti abbiamo letto sul termometro digitale la temperatura esterna di 30,5° C. Lo stesso termometro poi lo abbiamo appoggiato alla grata del condizionatore dove irrompe un forte getto d’aria calda. Passati 5 minuti circa abbiamo effettuato nuovamente la lettura del termometro. Il rilevatore termico segna 40,0°gradi C. Il termometro esposto al flusso caldo è aumentato di +9,5°gradi centigradi. Altro che ‘Isole di Calore’“.

“Possiamo affermare che anche l’effetto condizionatori o climatizzatori esercitano un peso notevole, forse più delle isole di calore sulle temperature dell’aria. Le quali, quindi, sono da considerare fortemente influenzate (verso valori alti) da questi due fattori e perciò assolutamente non veritiere“.