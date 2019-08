Il minimo solare “potrebbe durare fino al 2055, previsti sostanziali cali di temperatura”

L’attuale minimo solare potrebbe durare per oltre 3 decenni, sostengono gli esperti. Il sole sta entrando in un minimo solare, un periodo caratterizzato da un calo dell’attività sulla nostra stella. Ma gli esperti che hanno analizzato il sole credono che ci siano delle evidenze che suggeriscono che potrebbe durare fino al 2055. Il sole segue cicli di 11 anni in cui raggiunge un massimo e un minimo solare. Durante un massimo solare, il sole emette più calore ed è disseminato di macchie solari.

Tuttavia, ci sono delle occasioni in cui un massimo o un minimo possono durare per oltre un ciclo. L’esempio più famoso è il minimo di Maunder, che è durato dal 1645 al 1715. Durante questo periodo, le temperature nell’emisfero settentrionale sono scese di 1,3°C e hanno determinato stagioni più brevi e infine, carestie, in quella che viene definita “mini era glaciale”.

Ora gli scienziati sostengono che potremmo essere davanti ad un altro minimo solare prolungato. Uno studio dei ricercatori della Northumbria University, pubblicato su Nature, ha svelato che l’attività elettromagnetica del sole aumenta e diminuisce su una scala più grande nel corso di 2.000 anni. Gli esperti credono che il sole ora si trovi nel mezzo di un periodo più grande di ridotte onde elettromagnetiche, che porterà ad un minimo solare più lungo.

I ricercatori hanno scritto: “Finora, è stato accettato che l’attività solare è uno dei fattori importanti che definiscono la temperatura sulla Terra e su altri pianeti. In questo studio, abbiamo riprodotto un grafico di sintesi del campo magnetico solare associato all’attività solare fino a 100.000 anni fa. Negli ultimi 3.000 anni, il grafico di sintesi mostra l’attività solare ogni 11 anni e il verificarsi di 9 grandi cicli solari di 350-400 anni. Il grafico di sintesi prevede anche il prossimo grande minimo solare, simile al minimo di Maunder, che inizia nel 2020 e che durerà fino al 2055. Sono previsti sostanziali cali di temperatura durante i due grandi minimi che si verificheranno nel 2020-2055 e nel 2370-2415, le cui entità non possono essere ancora previste e necessitano ulteriori analisi. Queste oscillazioni della temperatura terrestre stimata non includono nessun fattore indotto dall’uomo, al di fuori dall’ambito del presente studio”.

Tuttavia, questo significa anche che la Terra si riscalderà quando l’attività solare aumenterà, con gli esperti che anticipano un aumento di 2,5°C entro il 2600. “Si anticipa che questa tendenza continuerà nei prossimi 6 secoli e che può condurre ad un ulteriore aumento naturale della temperatura terrestre di oltre 2,5°C entro il 2600”, scrivono gli esperti.