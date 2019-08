Il Nowcasting di MeteoWeb: un temporale lascia il Friuli, forte pioggia nel Torinese e verso l’alto Piemonte

Attività temporalesca abbastanza accesa, quest’oggi, su Alpi, Prealpi medie e alte pianure occidentali soprattutto piemontesi, localmente della Lombardia. Questi settori, infatti, sono sotto il tiro di correnti più instabili sudoccidentali provenienti dalla Francia, Provenza, responsabili di diverse celle temporalesche alcune anche a imponente sviluppo verticale.

Un temporaneo ha lasciato l’alto Friuli, ma in queste ore e in quelle prossime verso sera, l’attività temporalesca più accesa è presente su Centro-Nord Piemonte. Circa un’ora fa, un temporale ha interessato anche Torino, ma è l’area appena un po’ più a Nord del capoluogo piemontese, esattamente il Canavese, a essere stata tartassato da temporali forti, in qualche caso anche violenti.

Fenomeno in forma di nubifragio in questi minuti tra Nord Torinese, San Maurizio di Canavese e Biellese, area San Benigno Canavese, verso Montanaro, Caluso, Mazzè. Temporali anche su Biella città e su Vercellese. Tutte celle temporalesche dirette verso l’alto Piemonte, Ossola, Verbano, Novarese, poi Varesotto, anche Milanese, Comasco. Allerta per Canavese e alto Piemonte, anche Nordovest Lombardia. Rovesci o locali temporali anche su Cuneese e Astigiano, fenomeni più deboli e localizzati, talora anche occasionali sul resto delle aree scure circoscritte, tuttavia possibili.

I valori termici odierni sono stati mediamente compresi tra +30°C e +35°C su buona parte delle pianure, ma spesso punte fino a +36°C/+36,5°C su diversi settori pianeggianti, in particolare delle aree centro-settentrionali e della Campania, Nord Puglia, localmente della Lucania.