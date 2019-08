Incendi Amazzonia, Ue: “Profonda preoccupazione, bene discuterne al G7”

“La Commissione europea è profondamente preoccupata, l’Amazzonia è la più vasta foresta pluviale al mondo e contiene un decimo delle specie mondiali, quindi accogliamo con favore l’intenzione del presidente Macron di discutere la questione al vertice G7“. Lo ha dichiarato una portavoce dell’esecutivo comunitario, Mina Andreeva, nel briefing con i giornalisti, a proposito degli incendi che stanno devastando le foreste sudamericane.

“Siamo in contatto come sempre con le autorità brasiliane e boliviane, siamo pronti ad assistere in qualsiasi modo possibile, ad esempio fornendo assistenza o attivando il nostro sistema satellitare di mappatura Copernicus”, ha aggiunto.