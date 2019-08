Incendi: il segretario generale dell’ONU vuole summit sull’Amazzonia

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha discusso giovedì l’idea di organizzare un incontro a margine dell’Assemblea generale il mese prossimo per discutere della situazione in Amazzonia, la più grande foresta pluviale del mondo, in cui gli incendi sono in aumento. “La situazione in Amazzonia è chiaramente molto seria”, ha dichiarato Antonio Guterres in un briefing stampa a margine di una conferenza sullo sviluppo dell’Africa tenutasi a Yokohama, in Giappone. 1044 nuovi incendi sono stati segnalati martedì in tutto il Brasile dal National Institute of Space Research (INPE). In totale, circa 80.000 incendi boschivi sono stati registrati nel paese dall’inizio dell’anno – il più alto dal 2013 – oltre la metà dei quali si trova in Amazzonia.

“Chiediamo energicamente la mobilitazione delle risorse e siamo stati in contatto con i paesi per vedere se ci potesse essere un incontro dedicato alla mobilitazione del sostegno all’Amazzonia durante l’Assemblea Generale“, previsto per 20 23 settembre a New York, ha dichiarato Antonio Guterres. Il Brasile ha infine dichiarato di essere “aperto” martedì agli aiuti finanziari stranieri per combattere gli incendi in Amazzonia, a condizione che controllino i fondi, avendo respinto il giorno precedente un’offerta del G7. Mercoledì il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha firmato un decreto che vieta la pratica del taglia-e brucia (o debbio) in agricoltura per sessanta giorni, nel tentativo di frenare la diffusione degli incendi di fronte alla crescente pressione internazionale.

“Credo che la comunità internazionale debba mobilitarsi fortemente per aiutare i paesi dell’Amazzonia a porre fine agli incendi il più rapidamente possibile con tutti i mezzi possibili e quindi a condurre una politica globale di rimboschimento. Finora non abbiamo fatto abbastanza “, ha aggiunto Antonio Guterres. Perù e Colombia hanno proposto ai paesi della regione amazzonica un incontro di emergenza il 6 settembre per coordinare le misure per proteggere la più grande foresta tropicale del mondo, che, oltre al Brasile e a questi due paesi, si sta espandendo. Bolivia, Ecuador, Guyana francese, Guyana, Suriname e Venezuela.

Investire nei boschi per salvaguardare il pianeta

“Gli incendi nelle foreste dell’Amazzonia e quelli avvenuti in Siberia in parte ancora attivi, mettono in evidenza l’importanza che le foreste hanno a livello globale per la vita del nostro pianeta”. Lo evidenzia Giulio Rocca, presidente della Federazione nazionale di prodotto Boschive di Confagricoltura, che ricorda come l’Italia, con 11 milioni di ettari, abbia un terzo della propria superficie occupata da boschi, di cui ne viene tagliata e gestita solo il 30% contro il 60% a livello europeo: un abbandono delle nostre foreste che sta creando danni ambientali di enormi proporzioni.

“Nonostante l’impegno del Governo, sia attraverso l’istituzione della Direzione Foreste, quale organo di coordinamento dedicato al comparto, sia con il varo del Testo Unico Forestale finalmente orientato ad una gestione attiva dei nostri boschi – sostiene Rocca – sono ancora diversi i passi da fare per rilanciare questa strategica risorsa; a partire dai numerosi decreti attuativi che ancora attendono di essere perfezionati”. Sono poi purtroppo solo poche le regioni che hanno aperto bandi del Piano di Sviluppo Rurale a favore delle superfici boschive, lasciando le nostre foreste senza strade, senza manutenzioni, senza sviluppo e spesso in totale abbandono.

Per questo Confagricoltura invita il governo e tutte le Regioni ad investire di più nei boschi utilizzando le rimanenze dei fondi del Psr 2014-2020 alle misure dedicate alle superfici boschive. L’Organizzazione degli imprenditori agricoli ricorda che un bosco ben gestito produce ossigeno mitigando i cambiamenti climatici, materiale da lavoro ed energia a zero impatto ambientale, biodiversità e ricostruzione degli ecosistemi, economia circolare e reddito per aziende agricole in grave difficoltà. Un bosco abbandonato crea CO2 invece di trasformarla in ossigeno ed è un pericolo per l’ambiente ed i cittadini essendo fonte di incendi difficilmente controllabili. “Le foreste gestite razionalmente e quindi facilmente accessibili anche ai mezzi di soccorso – conclude Giulio Rocca – devono essere un obbiettivo primario del governo che è fortemente invitato dalla nostra comunità e dall’Europa a mitigare il più possibile i cambiamenti climatici che facilmente tocchiamo con mano”.