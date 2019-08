L’Amazzonia brucia e Bolsonaro che fa? Si preoccupa per le conseguenze economiche e intanto l’Europa prende posizione

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro deve modificare il suo atteggiamento riguardo alla protezione dell’Amazzonia non solo a causa dell’indignazione globale che ha scatenato l’ondata di incendi nella foresta, ma anche per la pressione del settore agricolo, che teme possibili conseguenze negative per le esportazioni del colosso sudamericano. “Questa non e’ piu’ una crisi ambientale, adesso e’ diventata economica e commerciale, e il Brasile potrebbe soffrirne le conseguenze“, ha detto una fonte ufficiale che non ha voluto identificarsi, citata dal G1 – il sito news del gruppo Globo – descrivendo la preoccupazione crescente dell’esecutivo Bolsonaro.

Jamil Chade, blogger del sito UOL, legato alla Folha di Sao Paulo, ha osservato che “l’accordo commerciale fra l’Unione Europea e il Mercosur e’ ormai a rischio, dopo che Francia e Irlanda hanno annunciato che potrebbero mettere il veto a causa della posizione brasiliana sul cambiamento climatico“. “I paesi del G7 potrebbero lanciare un appello perche’ il Brasile si impegni a rilanciare iniziative come il Fondo Amazzonia (dal quale si sono ritirati i due principali paesi donatori, Germania e Norvegia) o semplicemente accetti risorse dall’estero: in tutt’e due i casi questo comporterebbe un monitoraggio estero di quello che avviene in Brasile, per impedire un ulteriore smantellamento della politica di protezione ambientale del paese”, aggiunge Chade. Rubens Ricupero, ex ministro dell’Ambiente (1993-94) ha commentato che “quello che sta succedendo ricorda un episodio sinistro della nostra storia: la fine del traffico di schiavi. C’e’ voluto che gli inglesi cominciassero a catturare navi di schiavi nelle nostre acque territoriali, e perfino dentro ai nostri porti, perche’ il governo imperiale si decidesse ad abolire il traffico di schiavi nel 1850: e’ forse questo che vuole Bolsonaro?“.

L’accordo Ue-Mercosur offre “un modo per ancorare il Brasile all’accordo di Parigi sul clima“. Lo ribadiscono fonti della Commissione Ue dopo la dura presa di posizione del presidente francese Emmanuel Macron contro il trattato commerciale tra Ue e Paesi latinoamericani raggiunto dopo 20 anni di negoziati. L’esecutivo comunitario difende l’intesa come un modo “per spingere il Brasile e altri a rispettare gli impegni presi insieme nell’accordo di Parigi e a lavorare insieme su altre questioni ambientali“.