Incendi in Amazzonia, arrivano i ‘supereroi’: il Canada offre i propri bombardieri d’acqua e 15 milioni

Il premier canadese, Justin Trudeau, ha offerto al Brasile e alla Bolivia i bombardieri d’acqua e 15 milioni di dollari per spegnere gli incendi che stanno devastando l’Amazzonia. Al G7 il capo del governo canadese, nonostante il clima di forte tensione con il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che “le persone in tutto il mondo sono scioccate e devastate nel vedere l’Amazzonia avvolta dalle fiamme“. Trudeau ha annunciato inoltre che la ministra degli Esteri canadese, Chrystia Freeland, aveva già “contattato le sue controparti in Brasile e Bolivia” per offrire gli aiuti. “Potremmo – ha aggiunto – far finta che la situazione in Amazzonia sia solo parte di un ciclo naturale, ma non è esattamente quello che sta succedendo“.

E non si tratta dell’unica donazione arrivata per frenare gli incendi che stanno distruggendo il polmone verde del pianeta. Per approfondire: Leonardo DiCaprio dona 5 milioni per salvare l’Amazzonia devastata dagli incendi.