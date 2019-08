Incendi in Amazzonia: “dove il governo non arriva interviene Dio”, la speranza e la preghiera di un prete diventata virale sui social

“Fratelli e sorelle, sono padre Luis Miguel della foresta amazzonica, sto scrivendo questo messaggio per chiedere preghiera e aiuto urgente. Provo immenso dolore per ciò che sta accadendo nella Chiquitanía. Ho vissuto il fuoco nella mia città ed è molto doloroso, e so che anche molti lo avranno superato, quindi chiedo di unirci in preghiera affinché Dio invii la pioggia in Amazzonia“. E’ questo il testo dell’accorato messaggio diffuso tramite Facebook dalla pagina ‘Caritas El Salvador’, che sta diventando virale sui social anche in Italia dopo i devastanti incendi che stanno colpendo ormai da giorni l’Amazzonia.

“Padre Roger, che è a Roboré, ci sta informando della situazione e di tante cose che stanno accadendo in altri villaggi dell’Amazzonia e dei suoi dintorni, ed è per questo che chiede e io chiedo anche che preghiamo incessantemente – prosegue padre Miguel – Il fuoco sta entrando in più villaggi. Per coloro che hanno avuto la gioia di conoscere il Chorro San Luis, al momento è già in fiamme, così come il Railway Jet, il Barrio 3 de Mayo e un quartiere vicino. Il fuoco sta bruciando tutte le case sul suo cammino in questo quartiere. Un numero infinito di animali sono morti bruciati. La città è senza elettricità, acqua e comunicazione per diversi giorni e c’è un grande inquinamento ambientale. Migliaia di animali stanno fuggendo nel villaggio feriti, assetati e affamati, e altri migliaia sono morti“.

“So che Dio può fare milioni di miracoli ed è al di sopra dei Sovrani che si rifiutano di chiedere aiuto internazionale, non avendo pietà di tale immensa sofferenza dei nostri parenti, amici, persone e animali nella zona. I sovrani insensibili preferiscono collaborare con le società minerarie, piuttosto che con le persone, la fauna e la flora – prosegue l’appello -. Ti supplico con tutto il cuore di aiutarmi con le tue preghiere affinché il nostro Dio abbia misericordia e faccia cessare il fuoco e piovere, perché solo lui può fermare questa immensa catastrofe! Ti prego, aiutami a diffondere questo messaggio per creare una gigantesca catena di preghiera – conclude padre Miguel – Grazie mille e che Dio ti benedica“.