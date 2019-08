Incendi Bari: provincia martoriata, “a rischio vite umane, aziende e pascoli”

“Incendi, non solo boschivi, stanno martoriando la provincia di Bari, in particolare l’area della Murgia“: l’allarme è stato lanciato da Confagricoltura Bari-Bat, il presidente Michele Lacenere ha inviato una lettera al prefetto di Bari, al presidente della Regione Puglia, ai carabinieri del corpo forestale e al commissario Arif. “Gli incendi stanno mettendo a rischio le proprietà, i pascoli, il bestiame e le vite umane di quanti sono esposti in prima persona al rischio di quest’annosa calamità. In questi giorni il fuoco ha percorso centinaia di ettari di pascoli, con diversi focolai anche in aree boschive“. “L’origine delle fiamme è di presumibilmente di natura dolosa – commenta Lacenere – considerando che gli inneschi sono stati molteplici e contemporanei ed il fuoco, favorito da condizioni climatiche di discreta ventosità, si è rapidamente propagato in aree vaste“.

Confagricoltura Bari chiede “che si adoperino, congiuntamente, le forze dell’ordine per garantire un maggiore controllo del territorio, con l’ausilio di strumenti innovativi utili a combattere quei criminali che mettono a rischio la nostra agricoltura, la nostra economia, il nostro paesaggio. Chiediamo che la struttura Regionale dell’Arif incrementi la presenza dei propri addetti nelle aree a rischio e che si adoperi affinché vengano rese possibili, anche nei terreni pietrosi della Murgia, quelle misure di salvaguardia preventiva che il singolo agricoltore non può adottare“.