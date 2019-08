Incendi Calabria, un rogo danneggia delle case nel Catanzarese: evacuate famiglie

Ancora incendi in Calabria dove nella provincia di Catanzaro si sono verificati diversi roghi sopratutto nelle ultime 24 ore. Nel pomeriggio, la situazione maggiormente critica ha riguardato le località Trearie e Corbino nel comune di Gimigliano, dove un incendio ha colpito una zona di macchia mediterranea alta in prossimita’ di abitazioni, con un fronte fuoco molto vasto. Sul posto squadre boschive dei vigili del fuoco, squadre della sede centrale dei vigili del fuoco di Catanzaro, con il supporto di autobotte e squadra distaccamento volontario di Taverna; all’opera anche tre mezzi aerei.

Il fuoco ha danneggiato alcune abitazioni e alcuni casolari disabitati con attrezzature agricole. Il sindaco ha richiesto il supporto dell’associazione di volontariato Diavoli Rossi di Tiriolo e della ProCiv locale per evacuare, in via precauzionale, alcune case. A supporto dei vigili del fuoco anche squadre di Calabria Verde.