Incendi Calabria, fiamme nel Catanzarese: diversi ettari di macchia mediterranea e bosco in fumo, paura anche tra i bagnanti

Diversi ettari di macchia mediterranea e bosco sono stati distrutti da un incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio in località Caminia, nel comune di Stalettì, sulla costa ionica Catanzarese. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, la squadra boschiva della sede centrale e la squadra del distaccamento di Soverato, oltre ad un Canadair della flotta aerea nazionale. Molte le richieste di intervento alla sala operativa, sia da parte di alcuni residenti della zona che di tanti bagnanti preoccupati per il fumo denso che si è sviluppato a causa della vastità dell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore anche per le difficoltà legate alla zona impervia, ma si è riusciti ad evitare che le fiamme potessero raggiungere le abitazioni.