Incendi in Calabria: rogo vicino Catanzaro minaccia le case, chiusa la SS280

Un incendio è divampato oggi pomeriggio a Catanzaro, nella zona di via Barlaam da Seminara: in fiamme arbusti e macchia mediterranea.

Il rogo è scoppiato nella zona adiacente alla SS80 e si è esteso rapidamente lungo il costone raggiungendo le case ed un capannone industriale. Sul posto i vigili del fuoco e un mezzo aereo.

Per completare lo spegnimento in sicurezza, la SS280 è stata chiusa in direzione Lamezia Terme fino al termine delle operazioni.