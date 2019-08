Fiamme in Campania dove un incendio ha interessato stamani un terreno privato di circa quaranta metri quadri in via contrada Castelluccio, zona che ricade nel territorio di Ercolano (Napoli) e nell’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio. Da quanto si apprende, le fiamme, spente successivamente dai Vigili del Fuoco, hanno coinvolto sterpaglie. Sono in corso indagini dei carabinieri.