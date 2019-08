Incendi a Gran Canaria: in fiamme il grande Parco naturale di Tamadaba

L’enorme incendio che sta imperversando sull’isola di Gran Canaria sta devastando anche il grande Parco naturale di Tamadaba: la riserva si trova a nord-ovest dell’isola, nei pressi della valle di Agaete, vicino al massiccio di Tamadaba che unisce due scogliere molto ripide, formando caratteristiche sculture di pietra come il noto “Dito di Dio”.

Si trova a 1000 metri sul livello del mare e occupa in totale quasi 7.500 ettari: il parco è formato da due boschi di pinete, Tamadaba, che dà il nome al parco e Tirma, più piccolo ma ricco di flora e fauna.

La ricchezza di biodiversità è il motivo per cui l’area è stata inserita nelle zone considerate “Riserva della Biosfera” dall’UNESCO, ed è inoltre “zona di protezione speciale” per la fauna avicola.