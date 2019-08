Allerta per il pericolo incendi in Sardegna: oggi la Protezione Civile ha emesso un “bollino arancione” per il sudest dell’Isola, comprese le zone interne, e sulla costa del Nuorese e della Gallura.

Si segnalano roghi a Pula (Sud Sardegna), dove ieri sono dovuti intervenire 2 Canadair e 4 elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma.

L’incendio a Medau Nuraxeddu, di probabile natura dolosa, ha ripreso vigore, anche alimentato dal maestrale.