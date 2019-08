Bollino arancione per gli incendi in quasi tutta la Sardegna: la Protezione civile regionale ha diramato per tutta la giornata di oggi un avviso con attenzione rinforzata nel Sulcis, nel Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e nel Logudoro. Nelle altre zone dell’Isola l’allerta è media, indicata con codice giallo.