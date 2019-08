Incendi in Sardegna: centinaia di ettari distrutti nel Nuorese

Con l’ausilio di due elicotteri del Corpo forestale regionale, sono riprese questa mattina all’alba le operazioni di spegnimento del vasto incendio che è divampato ieri sera nelle campagne di Dualchi, in provincia di Nuoro.

Le fiamme hanno minacciato molte aziende agricole che si trovano in zona, per poi spostarsi verso nord. In fumo centinaia di ettari di pascoli, macchia mediterranea e sugherete.