Incendi Sardegna, diversi roghi: intervenuti 3 canadair

Emergenza incendi in Sardegna due diversi roghi hanno interessato la regione. Si è reso necessario anche l’invio di Canadair per contrastare due dei roghi scoppiati nel primo pomeriggio nell’Isola. In quello divampato nelle campagne di Perdasdefogu, in località Sa Perda Sa Figu, opera oltre alle squadre a terra e a tre elicotteri del Corpo Forestale, anche un aereo proveniente da Alghero.

In un rogo scoppiato in Gallura, nel territorio di Loiri Porto San Paolo, in localita’ Montiggione, sono stati inviati due elicotteri leggeri e altrettanti Canadair. Le operazioni di spegnimento, coordinate dal Corpo forestale, sono rese difficili sia dal vento che dall’orografia del terrirorio.