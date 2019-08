Incendi in Sardegna: elicotteri in azione a Buddusò e Nuoro

Ferragosto di incendi in Sardegna: l’elicottero regionale del Corpo forestale è intervenuto per domare un vasto rogo a Buddusò, nel Sassarese. Le fiamme si sono sviluppate ieri a Su Campu. L’elicottero è decollato dalla base di Anela all’alba, coadiuvato dal presidio organizzato dal comando forestale di Buddusò, operativo tutta la notte, e dalla colonna mobile del Corpo forestale con mezzi e personale degli ispettorati di Cagliari e Oristano.

Previsto il decollo alle ore 9 del Super Puma di stanza a Fenosu.

Segnalato un altro incendio nell’isola, in località Ugolio a Nuoro: è intervenuto all’alba l’elicottero regionale del Corpo forestale decollato dalla base di Farcana, coadiuvato dal personale del comando forestale di Nuoro.