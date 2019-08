Due incendi, divampati in mattinata in Sardegna, hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale: il primo si è sviluppato nelle campagne di Castelsardo, a Manunta, mentre il secondo rogo è scoppiato a Serri, nel sud Sardegna. Inizialmente era stato richiesto l’intervento di un solo mezzo aereo, ma in seguito il centro operativo ha inviato altri due elicotteri, tra cui il super Puma.