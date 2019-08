Incendi Sardegna: rogo nel Nuorose, domani altra giornata ad alto rischio

Ennesimo incendio in Sardegna. Il rogo si sta sviluppando nell’agro di Silanus, nel Nuorese, poco distante dal grave incendio che due giorni fa ha devastato l’altipiano di Dualchi. Il Corpo forestale, si legge in un bollettino, sta provvedendo all’invio di due aerei leggeri, del “Super puma” e di un Canadair. Sul posto stanno già operando due squadre dell’agenzia Forestas e i volontari a supporto della pattuglia del Corpo forestale che sta gestendo le operazioni di spegnimento.

In buona parte della Sardegna domani si prospetta un’altra giornata di alto rischio di incendi, in particolare nel Cagliaritano, nel Campidano e nelle zone interne dell’isola. Il nuovo bollettino della Protezione civile indica un pericolo di livello arancio anche in gran parte del centro della Sardegna.