Incendi in Siberia: intervento di speciali aerei, spargeranno ioduro d’argento per indurre la pioggia

Si interverrà con speciali velivoli in Siberia, nel tentativo di domare gli incendi che imperversano da giorni, inducendo artificialmente la pioggia con aerei modificati per spargere ioduro d’argento: lo ha reso noto l’impresa federale Avialesokhrana, come riportato da Interfax. “Oggi un aereo da ricognizione meteorologica Antonov An-26 è decollato da Irkutsk e si è diretto verso il nord della regione, dove sono state riportate condizioni idonee per le piogge artificiali, che possono aiutare a combattere gli incendi nella zona,” ha spiegato l’impresa.

Le operazioni avranno luogo nel territorio di Krasnoyarsk e nella regione di Irkutsk.