Numerosi incendi in Sicilia, in particolare diversi roghi sono divampati oggi in provincia di Palermo. Quello maggiormente esteso tra Altofonte, Aquino e Monreale. I vigili del fuoco sono intervenuti per evitare che le fiamme minacciassero le villette della zona. Altri Incendi stanno impegnando i pompieri a Partinico, Balestrate, Termini Imerese, Santa Cristina Gela, Palazzo Adriano e Bompietro.