Incendi Sicilia: evacuate decine di villette nel Trapanese

Mentre il Nord Italia è devastato da grandine e trombe d’aria che a Brescia hanno scoperchiato diverse abitazioni, al Sud oggi è stata una giornata di caldo afoso, con picchi oltre i 35°C in Calabria e Sicilia e numerosi incendi. Decine di villette sono state evacuate al lido di Valderice e lungo la strada provinciale Trapani – San Vito Lo Capo chiusa, nel pomeriggio, per un incendio di sterpaglie alimentato da un forte vento da sud. Vigili del fuoco, forestali, carabinieri e polizia e vigili urbani si sono prodigati per mettere in salvo le abitazioni. “La situazione – assicura il sindaco di Valderice, Francesco Stabile – è adesso sotto controllo, ma non sono mancati momenti di panico”.