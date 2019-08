Incendi Sicilia, ancora fiamme nel Trapanese: evacuate villette a San Vito lo Capo

Alcune villette sono state evacuate a San Vito lo Capo (Trapani) per un incendio nato da un focolaio rimasto attivo dai roghi di ieri. L’incendio si è sviluppato nella zona della Tonnara e sarebbe stato causato da una caduta di massi infuocati proveniente da Monte Monaco. L’episodio è accaduto mentre era in corso una bonifica della zona, anche a causa della presenza di due differenti venti: lo scirocco che soffia da sud e il ponente da ovest. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e il corpo Forestale ma le operazioni di spegnimento stanno subendo dei rallentamenti. Anche a causa dei vento, al momento non è stato disposto l’intervento dei tradizionali Canadair.