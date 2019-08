Incendi Sicilia, fiamme nel Palermitano: notte di paura per i cittadini, abitazioni a rischio

Brucia la Sicilia a causa del caldo afoso di questi giorni che prevedono picchi fino a +38°C. Nel palermitano un incendio sta distruggendo ettari di vegetazione mediterranea e bosco nella zona tra Monreale e San Martino delle Scale. Le fiamme stanno divorando la vegetazione di Monte Caputo.

Immediati i soccorsi: numerose squadre dei vigili del fuoco e della forestale sono impegnate per cercare di proteggere le abitazioni che si trovano in zona. Per tanti residenti è stata una lunga notte di paura. Incendi sono divampati anche nella zona delle montagne attorno via Villagrazia. Le fiamme di entrambi i roghi sono visibili da Palermo.

Decine di abitanti nella zona di san Martino delle Scale e Monreale sono stati fatti sgomberare dalle loro abitazioni a causa dell’incendio su monte Caputo. Le fiamme vengono alimentate anche dal vento che soffia nella zona.