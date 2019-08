Incendi in Sicilia: rogo nel Palermitano, interviene il Canadair

Divampano da ieri alcuni incendi nel Palermitano: a Trabia (Pa), in contrada Danigaggi, sta ancora imperversando il rogo che ha richiesto l’intervento di un Canadair.

Ieri sono stati domati da vigili del fuoco e forestale altri incendi, in particolare a Termini Imerese, San Martino delle Scale, in contrada Renda a Monreale, a Partinico, a Camporeale in contrada Val di Bella, a Castellana Sicula, ad Altavilla Milicia in contrada Costa Grande, ad Alia in viale Kennedy, a Carini in via Amerigo Vespucci.